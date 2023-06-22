Атомную подлодку «Белгород» с ядерными беспилотниками примут на вооружение в 2023 году

Атомную подлодку «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение Военно-морского флота в 2023 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ Николая Евменова.

Адмирал рассказал об этом на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте. «Как президент и сказал, в этом году примем», — сообщил он.

Многоцелевая атомная подлодка «Белгород» относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года, в июле 2022 года ее передали флоту.