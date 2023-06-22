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А что в кино? «Дыхание», «Он — это пуля» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская драма «Дыхание» от режиссера Романа Каримова. Действие фильма разворачивается в начале пандемии коронавируса. У главного героя — бывшего врача, а ныне успешного бизнесмена Виктора — заболевает мать. Он нелегально пробирается в больницу, чтобы ей помочь. Рискуя жизнью, Виктор пытается разобраться с неизвестным вирусом и вместе с медицинским коллективом готовит больницу к пандемии. В ролях — Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак и другие.

«Он — это пуля» — криминальный боевик совместного производства США и Мексики, режиссер — Ник Кассаветис. Детектив отдела нравов Боб Хайтауэр (Николай Костер-Вальдау, известный по сериалу «Игра престолов») узнает, что его бывшую жену убили, а дочь похитили сатанисты. Он увольняется из полиции, чтобы самостоятельно вести расследование. Боб проникает в культ, чтобы выследить его лидера — Сайруса. Он не знает, что ждет его впереди, но готов сделать все возможное, чтобы спасти свою дочь.

Испанская комедия «Детки в порядке», режиссер — Инес Де Леон. Подруги Карла и Сюзанна должны отправиться с группой детей на каникулы и доставить их в летний лагерь, но все идет не по плану, и сорванцы остаются без присмотра. Фильм — продолжение картины «На всех парах!», снятой в 2021 году.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».