Жителю Ряжского района дали семь лет колонии строгого режима за убийство своей сожительницы

45-летнего жителя села Петрово Ряжского района осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, из-за которого он скончался (часть 4 статьи 111 УК). Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры 21 июня.

Около шести утра 7 октября 2022 года мужчина поспорил со своей сожительницей, после чего завязался конфликт, женщина ударила мужчину по голове стеклянной пепельницей. Разозленный мужчина повалил ее на пол и стал избивать. Он нанес ей более десяти ударов по голове и телу, а после вызвал скорую помощь.

Медики доставили женщину в ГБУ РО «Ряжский ММЦ» с закрытой черепно-мозговой травмой. У нее произошел отек головного мозга с ущемлением его ствола. Она впала в кому, а на следующих день скончалась.

Мужчина явился в полицию с повинной, вину признал, раскаялся, помогал следствию. В результате суд назначил ему семь лет колонии строгого режима. Кроме этого, он должен будет выплатить матери погибшей миллион рублей в счет компенсации морального вреда и 82 тысячи в счет возмещения расходов на похороны и поминки дочери.