Зеленский: контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем «хотелось бы»

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ развивается медленнее, чем «хотелось бы». Об этом пишет « Коммерсантъ ».

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так, на кону — жизни людей. Чего бы некоторые ни хотели, включая попытки оказать на нас давление, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным", — рассказал Зеленский в интервью BBC.

По словам президента, контрнаступление осложняется тем, что 200 тысяч квадратных метров территории заминированы российскими военными.

Зеленский отметил, что вне зависимости от результатов контрнаступления, Украина никогда не сядет за стол переговоров пока Россия не выведет войска с международно признанных территорий Украины.