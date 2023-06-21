Захарова заявила, что любые попытки создать угрозу России не останутся без последствий

Захарова заявила, что любые попытки создать угрозы суверенитету и территориальной целостности РФ не останутся без последствий. Такое заявление она сделала в ответ на информацию о масштабных учениях НАТО.

По информации издания Bloomberg, в Германии начались крупнейшие в истории альянса воздушные учения. Они продлятся до 23 июня, помимо стран членов НАТО, в них также принимают участия партнеры военного блока — Япония и Швеция.

Целью учений является желание продемонстрировать силу альянса. По словам немецкого генерала Инго Герхарца, учения Air Defender были задуманы в 2018 году «отчасти как ответ на аннексию Крыма Россией», однако они не нацелены на кого-либо.