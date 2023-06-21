Полиция опубликовала фотографии смертельного ДТП в Сапожковском районе
Региональное УМВД опубликовало фотографии с места смертельной аварии в Сапожковском районе.
ДТП произошло во вторник, 20 июня, примерно в 8:30, на 59 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».
По предварительной информации, 63-летний житель Воронежа на грузовике DAF с полуприцепом не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась.
В результате аварии 63-летний водитель погиб. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.