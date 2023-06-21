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В Ряжске полицейские отстранили от вождения пьяного мужчину

В Ряжске полицейские отстранили от вождения пьяного мужчину. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В дежурную часть поступила информация о ДТП. Прибывший на место экипаж ДПС установил, что в Ряжске, около дома № 47 по улице Красная, 37-летний водитель на Lada Granta, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоящий Hyundai Solaris. При общении с 37-летним водителем «Гранты» инспекторы обнаружили, что у него имеются признаки опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Водителю предложили пройти освидетельствование, но он отказался. Мужчину отстранили от вождения, на него составили административные протоколы.