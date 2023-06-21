В Рязанской области 22 июня ожидается дождь и до +25 градусов
В Рязанской области в четверг, 22 июня, ожидается дождь и до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти, ночью 3-8 м/c, днем 5-10 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +5, +10 градусов, днем +20, +25 градусов.
На территории области высокая пожарная опасность. Местами чрезвычайная пожарная опасность.