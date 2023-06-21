В Рязани появятся бюсты Гагарина, Нахимова, Пушкина и Чкалова

В Рязани установят бюсты Юрия Гагарина, Павла Нахимова, Александра Пушкина и Валерия Чкалова. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

К главе муниципального образования Татьяне Панфиловой обратился член топонимической комиссии Рязани, краевед Арсен Бабурин. Он рассказал о проекте «Аллея российской славы». Активисты проекта передают в дар учебным заведениям и воинским частям бюсты великих соотечественников. Так, в Рязани открыли бюст маршала Сергея Бирюзова на улице, названной в его честь, и бюст Константина Циолковского.

Бабурин предложил установить бюсты Юрия Гагарина в парке имени первого космонавта, Павла Нахимова в Крымском сквере у школы № 57, Александра Пушкина в Пушкинском сквере, Валерия Чкалова около поликлиники № 2.

Татьяна Панфилова поддержала идею.

Предполагается, что бюсты Гагарина и Нахимова установят в этом году, а Пушкина и Чкалова — в 2024.