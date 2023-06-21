В России спрогнозировали продолжительность контрнаступления ВСУ
Эксперты спрогнозировали продолжительность контрнаступления ВСУ. Об этом они высказались в беседе с «
Близкие к ситуации источники отметили, что украинские военные усиливают натиск. Как считает эксперт Василий Дандыкин, контрнаступление продлится две-три недели. Он выразил уверенность, что российские силы отобьют атаки. Дандыкин отметил, что Киев растратил ресурсы, задействованные в первой волне.
«Повторить харьковский вариант наступления у них не получится, так как наши войска выстроили грамотную многоэшелонированную оборону. Долго продолжаться наступление не сможет. Мы жжем технику, жжем БТР, жжем танки. Этот момент надо перетерпеть, а дальше мы пойдем вперед», — объяснил специалист.