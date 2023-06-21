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В России хотят компенсировать половину стоимости аренды жилья людям до 35 лет

Россиянам до 35 лет хотят компенсировать половину платежей за аренду жилья. Об этом сообщает «Российская газета».

В Минстрое пояснили, что программа должна простимулировать молодежь к накоплению на первоначальный взнос по ипотеке.

Отмечается, что рассчитывать на материальную поддержку смогут только те, кто будет откладывать деньги на приобретение квартиры в новостройке.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья», — объяснил замглавы министерства Никита Стасишин.