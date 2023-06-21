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В Москве обнаружили мертвым одного из создателей термоядерной бомбы

В Москве обнаружили мертвым ученого Григория Клинишова. Об этом сообщило издание Regnum.

Тело одного из создателей первой советской термоядерной бомбы РДС-37 нашли родственники в квартире Космодамианской набережной 17 июня. По предварительной информации, пенсионер дождался, пока члены семьи ненадолго выйдут из дома, после чего совершил суицид. Перед самоубийством он оставил прощальную записку.

Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он был кандидатом физико-математических наук, лауреатом Ленинской премии. Участвовал в создании термоядерной бомбы РДС-37, разрабатывал для нее заряд.

Испытания бомбы прошли 1955 года на Семипалатинском полигоне, ее мощность составила 1 Мт.