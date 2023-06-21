В Минпросвещения заявили, что могут переименовать урок ОБЖ
В Минпросвещения заявили, что могут переименовать урок ОБЖ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, уроки ОБЖ могут стать занятиями по «Основе безопасности и защите Родины». Министр считает, что дисциплину нужно развивать. «Мы обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями и видим, что ребята, которые воевали в зоне СВО. Они, как никто другой, могут прийти и рассказать правду», — рассказал Кравцов.
Министр отметил, что элементы начальной военной подготовки всегда были частью школьной программы. С 1 сентября 2023 года она снова появится в школах РФ.