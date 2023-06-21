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В Магаданской области инженер погиб при взрыве пугача для медведей

В Магаданской области инженер погиб при взрыве пугача для медведей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, взрыв прозвучал в жилом доме на улице Советской в поселке Сеймчан в среду, 21 июня, в 10:00.

В этот момент 52-летний сотрудник муниципальной теплоснабжающей организации собирался на рыбалку. Он решил перестраховаться и сделал самодельный пугач от медведей. Как рассказала жена погибшего, он взял металлическую трубу и стал закидывать в нее неизвестное вещество. После этого случился взрыв.

От полученных травм мужчина умер. Его супруга не пострадала, она находилась в ванной.

Чем инженер начинял пугач, выясняют полицейские.