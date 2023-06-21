В Калужской области мужчина облил друга спиртом и поджег
В Калужской области осудили 49-летнего мужчину, облившего знакомого спиртом и сжегшего его заживо. Об этом сообщил портал «
Инцидент произошел 24 января 2023 года в Медынском районе.
Двое мужчин были в доме общего знакомого, хозяин разрешил им пожить там. Один из гостей попытался заставить друга растопить печь. Однако тот во время ссоры облил одежду приятеля спиртосодержащей жидкостью и поджег зажигалкой. Пострадавший получил серьезные ожоги и через несколько дней умер в больнице.
Мужчина сбежал с места происшествия. Его задержали в Москве.
Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.