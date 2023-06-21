Умер российский актер Михаил Ложкин

Умер российский актер Михаил Ложкин. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» петербургский Большой театр кукол.

«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить», — указано в некрологе. Актера не стало 19 июня. Причина смерти не указана.

В театре отметили, что у Ложкина остались жена и маленький сын.

Артист родился 12 ноября 1986 года. В 2011 году он окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Ложкин служил в Большом театре кукол.

Актер снимался и в кино. Его фильмография насчитывает восемь работ, среди них «Ада», сериалы «Великолепная пятерка-4», «Реализация-2», «Анонимный детектив» и другие.