Скончался российский режиссер Кирилл Котельников
Скончался российский режиссер Кирилл Котельников. Об этом в среду, 21 июня, сообщает ТАСС.
Мужчине было 58 лет. О причинах смерти не сообщается.
Котельников снимал музыкальные клипы для рок-группы «Чайф» и немецкой группы Bad Boys Blue
Также режиссер снял комедийную ленту «Гриша Субботин», криминальный триллер «Картонная пристань», документальный проект «О, этот Фариан!» который посвящен музыканту, композитору и создателю таких творческих коллективов, как Boney M., La Bouche и The Real Milli Vanilli Франке Фариане.