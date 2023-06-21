Рязанские полицейские задержали 26-летнего мужчину с наркотиками

В Рязани патрульные полицейские задержали 26-летнего мужчину, у которого при себе были наркотики. В отношении него возбудили уголовное дело за приобретение и хранение запрещенных средств (часть 1 статьи 228 УК).

Мужчина находился на улице Горького, когда его заметили правоохранители. По словам сотрудников, у него была необычная походка. Они предположили, что мужчина находится под наркотиками, и остановили его.

При досмотре у мужчины нашли и изъяли полимерный пакетик с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это было производное N-метилэфедрона массой 0.51 грамма.

Теперь молодому человеку грозит лишение свободы до трех лет или штраф в размере до 40 тысяч рублей.