Рязанец получил 30 тысяч штрафа за то, что отпинал полицейского
Рязанца оштрафовали за применение насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК). Об этом сообщает региональная прокуратура.
2 февраля 2023 года полицейские задержали мужчину, которого необходимо было доставить в отдел, однако ехать тот не хотел. В ответ на требования правоохранителей мужчина нанес два удара ногой, обутой в твердую обувь, в ногу участкового.
На суде мужчина признал вину, раскаялся и извинился перед полицейским. В результате ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.