Пятнадцать рязанских проектов вошли в ТОП-1000 «Сильных идей для нового времени»

Экспертный совет агентства стратегических инициатив определил наиболее перспективные проекты и решения, которые помогут добиться значимых изменений в социально-экономическом развитии страны. Из 114 инициатив, которые загрузили на платформу рязанцы, отобраны пятнадцать перспективных проектов.

Идеи, попавшие в топ-1000, отбирали в шести экспертных комитетах, сформированных по тематическим номинациям форума. Наибольшее количество инициатив касаются направления «Национальная социальная инициатива»: это поддержка семей с детьми-инвалидами, помощь людям в сложной жизненной ситуации, реабилитация участников СВО, адресный сбор гуманитарной помощи, а также восстановление людей с травмированными конечностями.

Второй блок проектов, отобранных в топ, относится к категории «Технологические инициативы». Сюда включены сервисы, направленные на создание системы поиска пропавших без вести людей с помощью механизмов таргетированной рекламы, программы переаттестации сотрудников рабочих специальностей, системы мониторинга спортсменов и разработку роботизированных комплексов различных профилей.

Значительная часть идей сфокусирована на благоустройстве городского пространства и культурном развитии региона. Это — работа над улучшением экологической обстановки в Рязани за счет дублирующей сети общественного транспорта, благоустройство городского пространства и сельской местности, а также развитие народно-художественных промыслов.

Все результаты проведенного отбора опубликованы на площадке краудсорсинга . Список можно увидеть, воспользовавшись фильтром « топ-1000 » в поле «статус».

В общей сложности, в этом году на форум «Сильные идеи для нового времени», поступило почти 24 тысячи идей. Авторам инициатив помогают в ликвидации административных барьеров, с поиском финансирования и в продвижении, в том числе, на международном уровне. Авторы лучших идей и проектов представят свои инициативы руководству страны. В Рязанской области проектную работу координирует региональная «Корпорация развития».