Путин оценил работу российской авиации в ходе СВО
Путин оценил работу российской авиации в ходе СВО. Об этом Президент РФ рассказал на встрече с выпускниками военных вузов в среду, 21 июня, сообщило ТАСС.
«Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая — очень хорошо. Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно», — отметил Президент РФ.
Ранее Владимир Путин прокомментировал украинское контрнаступление.