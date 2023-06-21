Прямой проезд с Касимовского на Муромское шоссе в Рязани намерены открыть в августе
Прямой проезд с Касимовского на Муромское шоссе в Рязани намерены открыть в августе. Об этом 20 июня сообщили очевидцы.
Участок на Муромском шоссе, где расположатся новые съезды и заезд, огородили бетонными блоками, забор вдоль тротуара демонтировали, а сам проход для пешеходов запретили.
На информационном баннере говорится, что прямой проезд от школы № 73 к шоссе намерены открыть к 13 августа.
Напомним, согласно проекту, около школы должен появится светофор.