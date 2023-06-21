Рязанские полицейские прокомментировали инцидент со смертью мужчины в их отделе
Появилась дополнительная информация по поводу инцидента со смертью мужчины в отделении полиции 16 июня. Ситуацию РЗН. инфо прокомментировали в региональном МВД.
33-летнего жителя Рязанского района доставили в отдел из-за потребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача (статья 6.9 КоАП РФ). Вскоре молодой человек скончался. Сотрудники вызвали скорую, которая констатировала смерть задержанного и отправила тело в морг для установления причин смерти.
По словам правоохранителей, на теле мужчины не было признаков повреждений. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти мужчины в отделении полиции.