Полицейские начали расследование деятельности наркодельцов, работавших в Рязанской области

Полицейские начали расследование деятельности наркодельцов, работавших в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, криминальная организация состояла из ряда подразделений. Одно из них в Ивановской области организовало нелегальную нарколабораторию. Изготовленный наркотик при помощи тайников-закладок передавали соучастникам-курьерам. Они доставили товар в регионы. Местные дилеры продавали его в розницу через онлайн-магазин в даркнете.

Сообщество действовало на территории Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областей в период с февраля 2021 по март 2023 года. Следователи и полицейские изъяли из незаконного оборота более 240 килограммов наркотиков, а также большое количество лабораторного оборудования.

Во время расследования специалисты провели более 260 судебных экспертиз, допросили порядка 100 свидетелей. Также проведен анализ значительного объема информации — переписки соучастников в мессенджерах и сведений о движении полученных криминальным путем денег. Отмечается, что группировка совершила не менее 61 преступления.

Возбуждены уголовные дела по статьям 228.1 и 210 УК РФ, их объединили в одно производство. 22 фигурантов заключили под стражу, шестерым избрали в качестве меры подписку о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все соучастники и эпизоды противоправной деятельности.