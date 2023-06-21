Под Рязанью пьяная женщина зарезала знакомую
В Рязанском районе женщина зарезала знакомую. Об этом сообщило региональное управление следкома.
Инцидент произошел во вторник, 20 июня, в поселке Мурмино.
По данным следствия, двое пьяных знакомых поссорились. В ходе конфликта подозреваемая ударила потерпевшую ножом в область грудной клетки. От полученного ранения женщина умерла на месте происшествия.
Подозреваемую задержали. От нее получили признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также проводится сбор и закрепление доказательств.