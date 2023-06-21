Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
20°
Чтв, 22
22°
Птн, 23
20°
ЦБ USD 84.23 0.24 21/06
ЦБ EUR 92.07 0.27 21/06
Нал. USD 83.1 / 85 21/06 08:50
Нал. EUR 90.4 / 84.8 21/06 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
26 551
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
27 895
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
24 522
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
29 651
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Под Рязанью пьяная женщина зарезала знакомую

В Рязанском районе женщина зарезала знакомую. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Инцидент произошел во вторник, 20 июня, в поселке Мурмино.

По данным следствия, двое пьяных знакомых поссорились. В ходе конфликта подозреваемая ударила потерпевшую ножом в область грудной клетки. От полученного ранения женщина умерла на месте происшествия.

Подозреваемую задержали. От нее получили признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также проводится сбор и закрепление доказательств.