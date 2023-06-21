На Московском шоссе планируют установить видеонаблюдение за памятником возле ЗАГСа

На Московском шоссе установят видеонаблюдение за памятником Георгию Победоносцу возле ЗАГСа. Об этом в ответе на запрос РЗН. инфо сообщила администрация города.

В социальной сети рязанцы обратили внимание на «плачевное» состояние памятника из-за сломанной и треснутой плитки. В мэрии объяснили, что возле него постоянно катаются подростки на скейтбордах и велосипедах, используя памятник как трамплин.

Однако средств на восстановление памятника Георгию Победоносцу пока нет. И только в случае выделения денег из бюджета появится возможность привести его в порядок. Пока в мэрии рассматривают возможность установки камер видеонаблюдения за памятником.

Также в ведомстве попросили горожан сообщать о случаях вандализма в правоохранительные органы.

Фото из комментариев под постами Павла Малкова.