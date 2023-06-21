Минтруд подготовил поправки о выплатах по уходу за ребенком для работающих мам

Минтруд подготовил поправки о выплатах по уходу за ребенком для работающих мам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет выплачиваться даже в том случае, если женщина решит досрочно выйти на работу.

Также в период декрета можно будет трудоустраиваться к другим работодателям с сохранением права на пособие. При этом в Минтруде подчеркнули, что гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя остается неизменной.

Напомним, что сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается только в том случае, если родитель, будучи в декретном отпуске, работает неполный день.