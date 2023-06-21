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Минфин поддержал установку минимальных цен на пиво и сидр

Минфин поддержал идею об установке минимальных розничных цен на пиво и сидр. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», — сообщили в Минфине.

В ведомстве добавили, что выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте.

Минфин также одобряет ужесточение ответственности за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Кроме того, предлагается отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.

Комитет Госдумы по экономической политике ранее рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения минимальной розничной цены на пиво, пивные напитки, сидр, медовуху и пуаре, а также создать реестр дистрибьюторов этой продукции.

Напомним, что в июне от напитка «Мистер сидр» скончались несколько десятков человек.