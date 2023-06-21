Мединский: «Украина была близка к мирному договору еще в 2022 году»

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что Украина была близка к мирному договору еще в 2022 году. Об этом пишет ТАСС .

По словам Мединского, Киев был близок к мирному решению и заключению договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины в прошлом году, но это решение не устраивало западные страны, которые сорвали переговорный процесс.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе, они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс», — сказал Мединский.