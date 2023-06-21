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Кондуктор рязанского троллейбуса № 3 пыталась высадить женщину с ребенком

Кондуктор рязанского троллейбуса № 3 пыталась высадить женщину с ребенком. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязанская власть».

Инцидент произошел в среду, 21 июня.

Женщина с дочерью 1 год 9 месяцев села на остановке РГРТУ и направилась до кинотеатра «Октябрь», однако ей пришлось выйти раньше. Это связано с тем, что кондуктор, по словам рязанки, унижала ее и ребенка. Из-за этого ей пришлось идти пешком.

«Не устроило ее, что я присела на кресло и поставила, где отметка с детьми, что якобы мое место стоя в середине, что я перекрыла нахалка наглая четыре места. Я ей сказала, что уступлю, уберу, если кто-то захочет присесть. Она не унималась и продолжала издеваться надо мной и моим ребенком. Свободных мест было предостаточно, но ей хотелось унижать и принижать нас», — написала женщина.