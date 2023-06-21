Экс-разведчик США заявил, что бои на Украине закончатся к осени

Экс-разведчик США заявил, что бои на Украине закончатся к осени. Об этом в среду, 21 июня, сообщает «Рен-тв».

Разведчик в отставке Скотт Риттер считает, что конфликт на Украине закончится осенью победой РФ.

Риттер, что контрнаступление Украины ждет провал, а Россия освободит все территории новых регионов и создаст буферную зону вокруг них.

Он также отметил, что уверен в точности собственных прогнозов.

«У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил: считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны», — заключил Риттер.