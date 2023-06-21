Bloomberg: ЕС не нашел законного основания для полной конфискации замороженных активов России
Евросоюз не нашел законного основания для полной конфискации замороженных активов России. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Теперь в ЕС хочет обязать компании, которые получают от активов России крупную прибыль, переводить значительную сумму блоку. После Евросоюз будет направлять эти деньги на поддержку Украины.
Также рабочая группа ЕС обсуждает направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро. Отмечается, что такая мера может привести к падению курса доллара.