52-летний житель Магаданской области погиб из-за самодельного устройства для отпугивания медведей
В поселке Сеймчан Магаданской области погиб 52-летний мужчина во время сборов на рыбалку. Об этом сообщает Shot.
Мужчина смастерил устройство для отпугивания медведей, чтобы обезопасить себя от нападения животных. Он взял металлическую трубку и начинил ее неизвестным веществом, которое взорвалось у него в руках.
В результате рыбак погиб от полученных травм.
Отмечается, что мужчина являлся сотрудником муниципальной теплоснабжающей организации.