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Замминистра обороны Украины рассказала о трудностях ВСУ во время наступления

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления. Об этом сообщило ТАСС.

«Понятно, что людям хочется, чтобы было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, а через час двадцать уже конец. И понятно, что произошло», — написала Маляр в своем Telegram-канале. «Конечно, в жизни так не будет, и война — совсем другая ситуация. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением», — добавила замминистра обороны Украины.

Она считает, что неправильно оценивать результативность военных только километрами или количеством занятых пунктов. Маляр пояснила, что критериев оценки результатов наступления много. Она подчеркнула, что перед военными ставится множество задач, но не пояснила, какие критерии и задачи имеет в виду. «Мы должны понимать, что те задачи, которые перед военными ставятся, они выполняют и постепенное движение происходит по всем направлениям, где началось наступление», — считает Маляр.