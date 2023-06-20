В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Дугер Бамба
В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Дугер Бамба. Об этом на своей личной странице сообщил заместитель директора школы № 2 в Кызыле Вячеслав Кошкен-Оол.
Молодой человек был заместителем командира роты, инструктором воздушно-десантной подготовки роты батальона 336 отдельной гвардейской бригады морской пехоты в/ч 06017
С 2014 по 2019 учился в Рязанском Воздушно-десантном командном училище, получил звание лейтенанта, специальности лингвист-переводчик по английскому и немецкому языкам и применение подразделений специального назначения.
Бамба посмертно награжден Орденом мужества.