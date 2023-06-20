В среду в Рязанской области ожидается небольшой дождь и +23 градуса
В среду, 21 июня, в Рязанской области ожидается небольшой дождь и +23 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По прогнозу ожидается переменная облачность.
Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем будет преимущественно без осадков.
Ветер северный, 5-10 метром в секунду.
Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов, днем +18, +23 градусов.
Отмечается, что на территории области высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность