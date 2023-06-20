В Смоленске в жилом доме обнаружили реактивную гранату РГ-55М
В Смоленске в жилом доме обнаружили реактивную гранату РГ-55М. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, 30-летняя женщина купила квартиру и начала в ней ремонт. Когда дело дошло до работ в ванной, бригада обнаружила предмет, похожий на гранату.
Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали жильцов и оцепили здание. Экспертиза показала, что находка — реактивная граната РГ-55М 1979 года выпуска.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывных устройств».