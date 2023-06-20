В Сапожке произошло смертельное ДТП
В Сапожке произошло смертельное ДТП. Об этом во вторник, 20 июня,
По данным издания, авария произошла утром 20 июня, недалеко от автозаправки «ТНК» на трассе «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».
По предварительной версии, 63-летний водитель автомобиля DAF c самосвальным полуприцепом «Тонар» не справился с управлением. Фура съехала в кювет и перевернулась.
В результате происшествия, мужчина погиб на месте. По предварительным данным, погибший является жителем Воронежа.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.