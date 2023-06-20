В Ряжске мужчину задержали за угрозу убийством

В Ряжске мужчину задержали за угрозу убийством. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в пятницу, 16 июня, в первой половине дня.

По предварительной информации, 40-летний ряжец пришел в гости к знакомой в один из домов Железнодорожного микрорайона. С собой он взял бутылку с алкоголем и предложил хозяйке выпить. Женщина впустила мужчину, но пить с ним не стала. Когда спиртное закончилось, гость попросил добавки. Хозяйка отказалась. Это спровоцировало конфликт.

Мужчина схватил нож со стола и обещал расправиться с 41-летней женщиной. Она позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» успокоили разбушевавшегося гостя.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет лишения свободы.