В Перми 10-летний мальчик умер после употребления героина

В Перми 10-летний мальчик умер после употребления героина. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Мальчику стало плохо, когда он отдыхал дома у своей 16-летней знакомой. Девушка вызвала «скорую» после того, как тот потерял сознание. Ребенка в коме доставили в реанимацию. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось: он умер.

В организме обнаружили героин. В квартире, откуда его увезла скорая, нашли пакетик с белым порошком. Его отдали на экспертизу.

Выяснилось, что погибший с семи лет состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за мелкое хищение, а также на учете у психиатра.

В ситуации разбирается полиция.