В Мурманской области в ДТП пострадали семь человек

В Мурманской области в ДТП пострадали семь человек. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Авария произошла во вторник, 20 июня, около 10:30, на 1458 километре трассы «Кола».

Между собой столкнулись легковушки Volvo и «ВАЗ». Водитель отечественного автомобиля не дал преимущество иномарке, ехавшей по встречной полосе.

В результате пострадали семь человек, среди них двое детей. Водителя и четырех пассажиров ВАЗ, а также водителя и пассажиров Volvo доставили в медучреждение.

На месте работали сотрудники дорожной полиции.