В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5
В Туапсинском районе Краснодарского края в 30 километрах от берега произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом 20 июня пишет
По предварительным данным, пострадавших нет.
«Туапсинский район — в 30 км от берега на глубине 5 км сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото иллюстративное