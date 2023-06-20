В Клепиковском районе 65-летний мужчина сбил 10-летнего ребенка на мотоцикле
В Клепиковском районе 65-летний мужчина сбил 10-летнего ребенка на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе регионально УМВД.
Инцидент произошел 19 июня, примерно в 17:35, в деревне Норино. предварительной информации, 65-летний местный житель на автомобиле Mitsubishi Pajero совершил наезд на 10-летнего ребенка, управлявшего мотоциклом.
В результате происшествия 10-летний ребенок и его 8-летний пассажир получили травмы. Им оказана медицинская помощь.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.