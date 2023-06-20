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В Ивано-Франковской области украинцев-призывников запретили госпитализировать без разрешения военкоматов

В Ивано-Франковской области украинцев призывного возраста запретили госпитализировать без разрешения военкоматов. Об этом сообщило издание RT.

Речь идет о плановой госпитализации от 18 до 59 лет.

Помимо этого, ежедневно до 11:00 больницам необходимо оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь.

Меру приняли на фоне объявленной всеобщей мобилизации в регионе.