В Ивано-Франковской области украинцев-призывников запретили госпитализировать без разрешения военкоматов
В Ивано-Франковской области украинцев призывного возраста запретили госпитализировать без разрешения военкоматов. Об этом сообщило издание RT.
Речь идет о плановой госпитализации от 18 до 59 лет.
Помимо этого, ежедневно до 11:00 больницам необходимо оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь.
Меру приняли на фоне объявленной всеобщей мобилизации в регионе.