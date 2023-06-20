В Химках мужчина убил знакомую битой и пытался сжечь ее тело

В Химках мужчина убил знакомую битой и пытался сжечь ее тело. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что убийство произошло в заброшенном доме в микрорайоне Сходня. Мужчина и женщина поссорились. Злоумышленник начал душить жертву и бить ее бейсбольной битой.

После того, как женщина скончалась, мужчина забрал ее телефон и документы, чтобы выбросить.

На следующий день злоумышленник вернулся на место преступления и поджег здание, где лежал труп женщины.

Личность погибшей установили после обрабатывания круга лиц, пропавших без вести. Выяснилось, что мужчина в день убийства оплатил жертве такси.

Мужчину задержали. Отмечается, что он уже отбывал наказание за групповое изнасилование.