В Хабаровском крае в бочке с водой утонула пятиклассница

В Хабаровском крае пятиклассница утонула в бочке с водой, спасая своего брата. Об этом 20 июня сообщает Shot.

Трагедия произошла в поселке Сита около частного дома, где жила семья из четырех человек. 12-детняя девочка увидела, как в бочке шамбо тонет ее младший брат и ринулась его спасать. Ей удалось вытащить мальчика из воды, но сама она выбраться не смогла.

Сейчас на месте работают специалисты. Они выясняют, где были родители в момент трагедии.