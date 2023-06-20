Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
22°
Срд, 21
21°
Чтв, 22
22°
ЦБ USD 83.99 0.34 20/06
ЦБ EUR 91.8 0.17 20/06
Нал. USD 83.01 / 85.7 20/06 14:45
Нал. EUR 91.01 / 92.28 20/06 14:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
25 817
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
27 139
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
23 867
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
28 959
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Хабаровском крае в бочке с водой утонула пятиклассница

В Хабаровском крае пятиклассница утонула в бочке с водой, спасая своего брата. Об этом 20 июня сообщает Shot.

Трагедия произошла в поселке Сита около частного дома, где жила семья из четырех человек. 12-детняя девочка увидела, как в бочке шамбо тонет ее младший брат и ринулась его спасать. Ей удалось вытащить мальчика из воды, но сама она выбраться не смогла.

Сейчас на месте работают специалисты. Они выясняют, где были родители в момент трагедии.