В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада

Гражданам России хотят разрешить получать дивиденды от неизрасходованных средств материнского капитала. Об этом пишет ТАСС .

Эту инициативу озвучила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России (СФР) и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — отмечается в обращении депутата.

Правительству также предложили рассмотреть возврат денег в СФР для использования их гражданами по назначению. Отмечается, что такая операция может осуществляться только в случае отказа россиян от продления срока действия финансового соглашения после его окончания.

Лантратова добавила, что эта инициатива даст возможность нивелировать снижение денежных доходов для семей в России. При этом государство сможет сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации, что приведет к повышению устойчивости банковского сектора.