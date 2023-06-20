В ДТП на дороге «Крымск — Славянск-на-Кубани» погибли три человека
В ДТП на дороге «Крымск — Славянск-на-Кубани» погибли три человека. Об этом сообщает «
По информации издания, авария произошла на автодороге «Крымск — Славянск-на-Кубани». 24-летний водитель автомобиля Hyundai Accent при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управление 49-летнего мужчины.
В результате погибли три человека: оба водителя и 50-летняя пассажирка Lada.
Еще два пассажира отечественного автомобиля госпитализированы.
Проводится проверка.