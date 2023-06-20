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В Брянской области обнаружили тело 20-летнего срочника, который сбежал из части с автоматом

В Брянской области обнаружили тело 20-летнего срочника, который сбежал из части с автоматом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, тело молодого человека нашли в лесу в Климовском районе. По предварительной версии, срочник совершил суицид. Рядом с ним полицейские обнаружили две предсмертные записки, похищенный автомат и боекомплект к нему.

Молодого человека искали почти две недели. Он сбежал из своей войсковой части 8 июня. При побеге он украл автомат Калашникова и 120 патронов к нему.