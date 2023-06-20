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Тренером ФК «Рязань» стал Максим Швецов

ФК «Рязань» подписали контракт с тренером Максимом Швецовым. Об этом 20 июня сообщается на сайте футбольного клуба.

Максиму Швецову 50 лет. Будучи игроком он занимал позицию полузащитника. Выступал в клубах первой и второй лиг: СКА (Хабаровск), «Жемчужина» (Сочи), «Локомотив» (Чита), «СКА-Энергия» (Хабаровск). Завершил карьеру футболиста в 2007 году.

В качестве тренера работал в любительском клубе «Экспресс» (Хабаровск), а после четыре года возглавлял команду третьего дивизиона «Дальстройиндустрия» (Комсомольск-на-Амуре).

В 2016 году его пригласили на должность главного тренера клуба ПФЛ «Смена» (Комсомольск-на-Амуре). Затем перешел в «Сахалин».

С лета 2019 года являлся главным тренером и одновременно начальником команды ФК «Чита».

Ранее сообщалось, что главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Сережкин покидает клуб.